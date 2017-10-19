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Клиенты напали на женщину-таксиста в Ростовской области

Клиенты напали на женщину-таксиста в Ростовской области
Клиенты напали на женщину-таксиста в Ростовской области. Инцидент произошел 20 октября в Новочеркасске.

22-летний и 23-летний парни вызвали такси, чтобы добраться в Персиановку. На вызов приехала женщина на «Рено Логан». Во время поездки молодые люди стали угрожать водителю и требовать ключи от авто. Когда она подчинилась, злоумышленники вытолкнули ее из машины и скрылись.

- Парней удалось задержать по горячим следам, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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