Клиенты напали на женщину-таксиста в Ростовской области



Клиенты напали на женщину-таксиста в Ростовской области. Инцидент произошел 20 октября в Новочеркасске.



22-летний и 23-летний парни вызвали такси, чтобы добраться в Персиановку. На вызов приехала женщина на «Рено Логан». Во время поездки молодые люди стали угрожать водителю и требовать ключи от авто. Когда она подчинилась, злоумышленники вытолкнули ее из машины и скрылись.



- Парней удалось задержать по горячим следам, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».