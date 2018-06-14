«Киа» снесла столб после столкновения с такси в Ростове



В Ростове произошло ДТП с участием такси. Авария случилась около шести часов утра 16 июня.



На улице Вятской столкнулись такси «Рено Логан» и «Киа». По предварительным данным, автомобили двигались в одном направлении. Столкновение произошло на большой скорости. От удара «Киа» отбросило на разделительную часть дороги, где иномарка снесла столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». Автомобили получили серьёзные механические повреждения.







В правоохранительных органах информацию об аварии не предоставили. Данных о пострадавших нет.







Из-за аварии на улице Вятской от улицы Орской до 50-летия Ростельмаша образовалась пробка.