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«Киа» снесла столб после столкновения с такси в Ростове

«Киа» снесла столб после столкновения с такси в Ростове
В Ростове произошло ДТП с участием такси. Авария случилась около шести часов утра 16 июня.

На улице Вятской столкнулись такси «Рено Логан» и «Киа». По предварительным данным, автомобили двигались в одном направлении. Столкновение произошло на большой скорости. От удара «Киа» отбросило на разделительную часть дороги, где иномарка снесла столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

«Киа» снесла столб после столкновения с такси в Ростове

В правоохранительных органах информацию об аварии не предоставили. Данных о пострадавших нет.

«Киа» снесла столб после столкновения с такси в Ростове

Из-за аварии на улице Вятской от улицы Орской до 50-летия Ростельмаша образовалась пробка.

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