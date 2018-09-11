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Казарменная часть сгорела в Ростовской области

Казарменная часть сгорела в Ростовской области
В Ростовской области произошел пожар в казарме. Возгорание случилось ночью 11 сентября в Шахтах.

В нежилой части казармы произошел пожар. Огонь стал быстро распространяться по помещению, и уже через несколько минут было охвачено 60 квадратных метров. Недалеко от очага возгорания, в другом конце казармы, спали люди.

К счастью, спасатели прибыли быстро и потушили огонь до того, как он успел дойти до жилой постройки.

Что стало причиной пожара на охраняемой территории, будет известно после проверки. Для борьбы с пожаром выезжали 11 огнеборцев и четыре автоцистерны.

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