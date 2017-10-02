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Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии

Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии
Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии. На просторах Интернета появилось видео, в котором перед пользователями выступают два пленника ИГИЛ (запрещенного на территории РФ формирования).

На записи двое мужчин, скованных наручниками, в грязной робе, рассказывают, кто они. Точнее, рассказывает один, второй все время молчит. Видно, что его сильно избили, глаз мужчины заплыл и даже не открывается. Первый пленник рассказал, что его зовут Роман Валерьевич Заболотний, он проживает в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области. Вместе с ним в плену находится Григорий Михайлович Цуркану. Мужчины были захвачены боевиками ИГИЛ (запрещенного на территории РФ формирования) во время контрнаступления группировки в районе поселка Шуля.
Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии
Многие вещи остаются непонятными. Так, например, абсолютно не известно, когда мужчин взяли в плен, когда было снято видео. Не ясны и требования захватчиков, которые ни разу не фигурируют на видео.

Доподлинно известно, что в поселке Рассвет действительно проживает казак подхорунжий Роман Валерьевич Заболотний. Он действительно родился в 1979 году. Мужчина несет казачью службу и уже успел отличиться в гуманитарной миссии в Донбассе. Его имя упоминается в официальном письме Верховному атаману «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Виктору Водолацкому.

«Особо хотелось бы поблагодарить казака подхорунжего Заболотнего Романа Васильевича из Ростовской области, Аксайского района, посёлка Рассвет. Роман Васильевич проявил преданность православной церкви и приложил максимум усилий для безопасной и адресной доставки гуманитарной помощи на склад Луганской епархии, даже в ущерб себе, но на благо поставленной перед ним задачи», - сказано в документе.

У Романа Заболотнего есть несколько почетных казачьих наград. Его отец, Василий Иванович Заболотний, служит командиром добровольной народной дружины Рассветовского сельского поселения.
Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии
Тем не менее от Министерства обороны РФ поступил официальный комментарий. Они заявляют, что в Сирии нет российских военнопленных, что делает ситуацию еще более запутанной. Неизвестно, как мужчин планируют вызволять из плена и когда это сделают.

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