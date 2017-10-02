Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии



Казак из Ростовской области стал пленником в Сирии. На просторах Интернета появилось видео, в котором перед пользователями выступают два пленника ИГИЛ (запрещенного на территории РФ формирования).



На записи двое мужчин, скованных наручниками, в грязной робе, рассказывают, кто они. Точнее, рассказывает один, второй все время молчит. Видно, что его сильно избили, глаз мужчины заплыл и даже не открывается. Первый пленник рассказал, что его зовут Роман Валерьевич Заболотний, он проживает в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области. Вместе с ним в плену находится Григорий Михайлович Цуркану. Мужчины были захвачены боевиками ИГИЛ (запрещенного на территории РФ формирования) во время контрнаступления группировки в районе поселка Шуля.



Многие вещи остаются непонятными. Так, например, абсолютно не известно, когда мужчин взяли в плен, когда было снято видео. Не ясны и требования захватчиков, которые ни разу не фигурируют на видео.



Доподлинно известно, что в поселке Рассвет действительно проживает казак подхорунжий Роман Валерьевич Заболотний. Он действительно родился в 1979 году. Мужчина несет казачью службу и уже успел отличиться в гуманитарной миссии в Донбассе. Его имя упоминается в официальном письме Верховному атаману «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Виктору Водолацкому.



«Особо хотелось бы поблагодарить казака подхорунжего Заболотнего Романа Васильевича из Ростовской области, Аксайского района, посёлка Рассвет. Роман Васильевич проявил преданность православной церкви и приложил максимум усилий для безопасной и адресной доставки гуманитарной помощи на склад Луганской епархии, даже в ущерб себе, но на благо поставленной перед ним задачи», - сказано в документе.



У Романа Заболотнего есть несколько почетных казачьих наград. Его отец, Василий Иванович Заболотний, служит командиром добровольной народной дружины Рассветовского сельского поселения.



Тем не менее от Министерства обороны РФ поступил официальный комментарий. Они заявляют, что в Сирии нет российских военнопленных, что делает ситуацию еще более запутанной. Неизвестно, как мужчин планируют вызволять из плена и когда это сделают.



