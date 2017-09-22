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Капитан спецназа ГРУ – уроженец Ростовской области убит в Сирии

Капитан спецназа ГРУ – уроженец Ростовской области убит в Сирии
Капитан спецназа ГРУ – уроженец Ростовской области убит в Сирии. Курбан Касумов погиб во время минометного обстрела боевиков «Исламское государство» (запрещенное в России).

Капитана Главного Разведательного Управления Минобороны убили еще 2 августа. При этом, о гибели военнослужащего стало известно в середине сентября. Фото могилы Касумова появились в сети. На памятнике мужчины изображен бой за Пальмиру, после которого Курбан получил медаль.

Официального заявления касательно гибели российского разведчика из Министерства обороны не поступало. По состоянию на начало сентября, ведомство признало гибель в Сирии 36 российских военнослужащих.
Капитан спецназа ГРУ – уроженец Ростовской области убит в СирииКапитан спецназа ГРУ – уроженец Ростовской области убит в Сирии

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