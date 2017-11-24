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КамАЗ в Ростове протаранил три автомобиля: пострадали двое

КамАЗ в Ростове протаранил три автомобиля: пострадали двое
КамАЗ в Ростове протаранил три автомобиля: пострадали двое. Авария произошла на 7-м километре автодороги Западный объезд вечером 24 ноября.

По предварительной информации, водитель КамАЗа, не справившись с управлением, наехал на три припаркованных автомобиля: «Форд Фокус», «Хонда Циент» и «Рено Логан».

- В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир «Хонды» и 33-летний водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

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