КамАЗ в Ростове протаранил три автомобиля: пострадали двое
КамАЗ в Ростове протаранил три автомобиля: пострадали двое. Авария произошла на 7-м километре автодороги Западный объезд вечером 24 ноября.
По предварительной информации, водитель КамАЗа, не справившись с управлением, наехал на три припаркованных автомобиля: «Форд Фокус», «Хонда Циент» и «Рено Логан».
- В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир «Хонды» и 33-летний водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.