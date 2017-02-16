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КамАЗ с заключенными попал в ДТП в Новочеркасске

КамАЗ с заключенными попал в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске КамАЗ, в котором перевозили заключенных, попал в ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Московской и Комитетской 16 февраля около половины второго дня.

Машина службы исполнения наказаний столкнулась с «Рено- Дастер» при одновременном перестроении, сообщает DonDay Новочеркасск. Повреждения иномарки оказались незначительными, но водители остались ждать инспекторов ГИБДД.

По словам очевидцев, в КамАЗе находились несколько заключенных. Сразу после ДТП из машины вышли пятеро сотрудников спецслужбы. Они следили за порядком пока КамАЗ снова не поехал.

Из-за аварии на Московской образовалась пробка.

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