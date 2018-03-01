КамАЗ протаранил легковушку на трассе Ростов - Ставрополь



В Ростовской области КамАЗ протаранил иномарку на трассе Ростов - Ставрополь.



ДТП произошло 2 марта примерно в 15:30. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика столкнулся с ехавшим в попутном направлении «Фордом Фокусом» под управлением 31-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на другой грузовой автомобиль, стоявший у обочины.

- По предварительным данным, в автомобиле «Форд Фокус» пострадала женщина-пассажир, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.