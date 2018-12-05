К поиску пропавшей в Ростовской области 17-летней девушки подключились полицейские



В Ростовской области к поиску пропавшей 17-летней девушки подключились полицейские.



Напомним, Кристина Баркой пропала 25 ноября в Сальске. В тот день она с родными была в торговом центре. Девушка сказала, что пойдёт домой, но, когда родственники вернулись, там её не оказалось.



Обеспокоенные родители начали искать дочь. Им удалось выяснить, что она пыталась уехать в Волгоград. Так как денег у неё не было, девушка пыталась договориться с водителем о бесплатном проезде. Смогла она уехать или нет, на данный момент неизвестно.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей 25 лет, среднее телосложение, рост около 160 сантиметров, чёрные волосы, прическа каре. У Кристины смуглое овальное лицо, высокий лоб, тёмные глаза, пухлые губы.



В день пропажи девушка была одета в светлую весеннюю куртку, серое платье, высокие чёрные сапоги.



Добавим, в Сальск Кристина переехала вместе с родными из Волгограда около трёх недель назад. Дома в Ростовской области у неё остался сын, которому 1 год и 3 месяца.