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К поиску пропавшей в Ростовской области 17-летней девушки подключились полицейские

К поиску пропавшей в Ростовской области 17-летней девушки подключились полицейские
В Ростовской области к поиску пропавшей 17-летней девушки подключились полицейские.

Напомним, Кристина Баркой пропала 25 ноября в Сальске. В тот день она с родными была в торговом центре. Девушка сказала, что пойдёт домой, но, когда родственники вернулись, там её не оказалось.

Обеспокоенные родители начали искать дочь. Им удалось выяснить, что она пыталась уехать в Волгоград. Так как денег у неё не было, девушка пыталась договориться с водителем о бесплатном проезде. Смогла она уехать или нет, на данный момент неизвестно.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей 25 лет, среднее телосложение, рост около 160 сантиметров, чёрные волосы, прическа каре. У Кристины смуглое овальное лицо, высокий лоб, тёмные глаза, пухлые губы.

В день пропажи девушка была одета в светлую весеннюю куртку, серое платье, высокие чёрные сапоги.

Добавим, в Сальск Кристина переехала вместе с родными из Волгограда около трёх недель назад. Дома в Ростовской области у неё остался сын, которому 1 год и 3 месяца.

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