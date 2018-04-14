К четырем годам колонии приговорили предпринимателя из Ростова, инсценировавшего свою смерть



В Ростове вынесли приговор предпринимателю Аркадию Кушакевичу. Его обвиняли по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».



Судом установлено, что осужденный брал заказы на выполнение работ по изготовлению мемориальных памятников. Он брал с родственников погибших деньги, но свои обязательства не выполнял. Сумма нанесенного ущерба 40 пострадавшим составила более 5 миллионов рублей.



Чтобы не отдавать долги, Кушакевич решил инсценировать свою смерть. Для этого он сфотографировался в гробу, а фото отправил кредиторам от лица своего друга. В письме злоумышленник пояснил, что попал в аварию в Германии и был похоронен на немецкой земле.



В 2015 году на него завели уголовное дело. В марте 2016 года по ходатайству следователя Аркадия Кушакевича заключили под стражу. Но спустя полтора месяца, в мае 2016-го меру пресечения изменили на домашний арест.



- Прокуратура не согласилась с назначенным приговором, посчитав его мягким, и обжаловала в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Решением апелляционной инстанции Ростовского областного суда Кушакевичу назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафом 100 тысяч рублей.