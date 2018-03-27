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К 12 годам колонии приговорили мужчину, напавшего на жителя Ростовской области с топором

К 12 годам колонии приговорили мужчину, напавшего на жителя Ростовской области с топором
В суде города Батайска вынесли приговор мужчине, ударившему несколько раз топором при ограблении местного жителя.

Преступник напал на мужчину с топором, чтобы ограбить. Сначала он один раз ударил его по голове, пытаясь при этом вырвать сумку, в которой были мобильный телефон, деньги и очки. Но злоумышленнику этого показалось мало. Он ударил его еще четыре раза по голове, пытаясь убить.

- Приговором суда подозреваемому назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за разбой и покушение на убийство, - сообщили в прокуратуре Батайска.

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