Изнасиловал в заброшенной даче: стали известны подробности надругательства над школьницами в Ростовской области





Появились новые подробности изнасилования школьниц в Белокалитвинском районе Ростовской области.



На улице к 14-летней и 15-летней девочкам подошёл мужчина. Незнакомец попросил у подружек сигарету, а после отвёл в заброшенную дачу. Там, удерживая силой, педофил надругался над ними, пишет DonDay.ru. Бросив девочек, насильник сбежал с места происшествия.



По описанию пострадавших, правоохранители составили фоторобот преступника. На вид ему примерно 40 лет, славянская внешность, худощавое телосложение, рост около 175-180 сантиметров, короткие волосы. В день совершения преступления разыскиваемый был одет в джинсы и белую рубашку.



По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Напомним, нападение произошло в конце августа в поселке Коксовый.