Из-за ураганного ветра в центе Волгодонска рухнул 20-метровый монумент





В Волгодонске из-за сильного порывистого ветра упал 20-метровый монумент. ЧП случилось 28 марта на пересечении улиц Строителей и Весенней. Шокирующие снимки разрушенного памятника очевидцы опубликовали в социальной сети. В происшествии чудом никто не пострадал.



Стелу со степным орлом на пике установили в центре города 12 августа 2011 года. Монумент олицетворяет трудовой подвиг строителей, которые воздвигли молодой Волгодонск среди голых степей.



Напомним, из-за ураганного ветра в регионе падают деревья, памятники и остановки, а у машин отрываются капоты. В интернете ростовчане публикуют десятки снимков, на которых запечатлены последствия стихии. В донской столице введен режим повышенной готовности.



Ранее синоптики проинформировали, что с 28 по 30 марта в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. В эти дни специалисты прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду, выпадение дождя с мокрым снегом и гололед. При этом видимость на дорогах снизится до 500-1 000 метров.