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Из-за тумана в Ростовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими

Из-за тумана в Ростовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими
На трассе Новошахтинск - Гуково столкнулись три автомобиля. В результате пострадали пять человек, в том числе три подростка. Авария произошла на 20-м километре автодороги 3 декабря около 7:30.

Из-за тумана водитель «Дэу Нексии» перестал ориентироваться на дороге и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Грантой» и «Ладой Калиной».

В ДТП пострадали пять человек: водители «Дэу» и «Лады Гранты», а также два 17-летних парня и 15-летняя девушка.

- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

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