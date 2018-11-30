Из-за тумана в Ростовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими



На трассе Новошахтинск - Гуково столкнулись три автомобиля. В результате пострадали пять человек, в том числе три подростка. Авария произошла на 20-м километре автодороги 3 декабря около 7:30.



Из-за тумана водитель «Дэу Нексии» перестал ориентироваться на дороге и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Грантой» и «Ладой Калиной».



В ДТП пострадали пять человек: водители «Дэу» и «Лады Гранты», а также два 17-летних парня и 15-летняя девушка.



- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.