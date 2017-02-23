Из-за таяния снега в Ростовской области затопило деревню





Из-за резкого потепления и таяния снега в Заветинском районе Ростовской области затопило деревню. 24 февраля селе Феодосеевка произошло подтопление 40 дворов, в которых проживает 120 человек, 40 из которых - дети. Кроме того, в одном из дворов затопило целый дом. Семья временно поселилась в другом месте.

- На территории сельского поселения введен режим ЧС,- рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.



В район направлены силы и средства МЧС, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципальные спасательные службы. Авиация проводит мониторинг обстановки.