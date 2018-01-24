Авторизация

Регистрация


  • USD 55.93
  • EUR 69.46
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробка

Из-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробка

В Ростове утром 26 января на мосту Стачки столкнулись автобус и легковушка. Авария произошла в утренний час пик, из-за чего движение в сторону центра оказалось парализовано.

У автобуса № 34, следовавшего в направлении Центрального рынка, сильно разбит перед, как и у «Фольксвагена». Это даёт основание предположить, что иномарка выскочила на встречную полосу и врезалась в общественный транспорт. Легковушку пришлось увозить на эвакуаторе, а автобус брать на буксир «Уралу».



Из-за аварии на проспекте Стачки образовалась огромная пробка. Затор в направлении центра начинается от улицы Международной. Сейчас средняя скорость движения на этом участке составляет 5-7 км/ч. Автомобилисты также вынуждены стоять на улице Портовой. Здесь пробка начинается от переулка Деревянко. Машины движутся со средней скоростью 3 км/ч.

Из-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробкаИз-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробкаИз-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробкаИз-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробкаИз-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробкаИз-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробка

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.