Из-за столкновения автобуса и легковушки на мосту Стачки образовалась огромная пробка





В Ростове утром 26 января на мосту Стачки столкнулись автобус и легковушка. Авария произошла в утренний час пик, из-за чего движение в сторону центра оказалось парализовано.



У автобуса № 34, следовавшего в направлении Центрального рынка, сильно разбит перед, как и у «Фольксвагена». Это даёт основание предположить, что иномарка выскочила на встречную полосу и врезалась в общественный транспорт. Легковушку пришлось увозить на эвакуаторе, а автобус брать на буксир «Уралу».







Из-за аварии на проспекте Стачки образовалась огромная пробка. Затор в направлении центра начинается от улицы Международной. Сейчас средняя скорость движения на этом участке составляет 5-7 км/ч. Автомобилисты также вынуждены стоять на улице Портовой. Здесь пробка начинается от переулка Деревянко. Машины движутся со средней скоростью 3 км/ч.



