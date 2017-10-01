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Из-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробка

Из-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробка

«ГАЗель» врезалась в КамАЗ под Ростовом. В результате аварии пострадал водитель. ДТП произошло 3 октября около 10:30 на трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Рассвет.

По предварительным данным, 23-летний водитель грузовой «ГАЗели» не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди КамАЗ.
- В результате ДТП пострадал водитель ГАЗа, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - С множественными травмами он был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Из-за аварии на данном участке дороги образовалась огромная пробка в обоих направлениях.

По факту ДТП проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Из-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробкаИз-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробкаИз-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробкаИз-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробкаИз-за столкновение «ГАЗели» и КамАЗа под Ростовом на трассе образовалась огромная пробка

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