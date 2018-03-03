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Из-за сообщения о заминировании школы Ростова массово эвакуировали

Из-за сообщения о заминировании школы Ростова массово эвакуировали
Школы Ростова массово эвакуировали из-за сообщения о заминировании. Занятия отменили утром 4 марта. Детей отпустили с уроков, объявив, что в здании отключили воду. Тем не менее причиной внепланового выходного для школьников стало анонимное сообщение о заложенной бомбе, пишет DonDay.ru.

По словам сотрудника одной из школ города, утром все образовательные учреждения донской столицы получили письмо о заминировании. В нем сообщалось, что в одной из школ спрятано взрывное устройство, но в какой именно — не уточнялось.

- Чтобы родители и дети не паниковали, им сказали, что в здании нет света или воды, - отметил инсайдер. - Уроки отменили, а на места вызвали спецслужбы. Сейчас они проверяют все образовательные учреждения Ростова.

Работники образовательных организаций не могут предположить, в какое время кто-то мог пронести бомбу.

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