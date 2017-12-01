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Из-за сообщений об угрозе взрывов в Ростове снова эвакуировали несколько торговых центров

Из-за сообщений об угрозе взрывов в Ростове снова эвакуировали несколько торговых центров
Фото: vk.com/etorostovnadonu

Очередная волна эвакуаций из-за сообщений об угрозе взрыва прокатилась по Ростову.

Вечером 4 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей ТЦ «МегаМаг», «Мега», «Сокол», а также ряд фитнес-клубов и заведений общепита. В частности, попросили покинуть помещение персонал и клиентов ресторана «Онегин Дача» на Чехова. Сотрудники полиции и спецслужбы также проверяют Главный автовокзал.

Из-за сообщений об угрозе взрывов в Ростове снова эвакуировали несколько торговых центров

Людей попросили отойти на безопасное расстояние. Здания и прилегающую территорию сейчас проверяют взрывотехники и кинологи с собаками. На месте дежурят пожарные и «скорые».
- Нас попросили выйти прямо во время сеанса кино, - рассказала ростовчанка, - мы уже около 20 минут стоим под дождём у ТЦ «Сокол». Внутри находятся полицейские, пустят ли нас обратно в ближайшее время или нет, неизвестно.

Из-за сообщений об угрозе взрывов в Ростове снова эвакуировали несколько торговых центров

Напомним, аналогичные звонки поступали в общественные места Ростова 1 декабря. Тогда также эвакуировали тысячи посетителей торговых центров и других мест массового скопления людей.

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