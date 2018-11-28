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Из-за снегопада ограничили движение на участке автодороги Ростов - Ставрополь

Из-за снегопада ограничили движение на участке автодороги Ростов - Ставрополь
Из-за снегопада ограничили движение на участке автодороги Ростов - Ставрополь. 30 ноября с 18.00 проезд для машин перекрыли между 106-м и 181-м километрами трассы.

Сейчас на этом участке трассы работают дорожники, пожарно-спасательные подразделения и сотрудники ГИБДД. Автодорогу чистят от снега, а людям, попавшим в пробку, предоставляют теплые помещения. В пункте временного размещения находятся 85 человек, в том числе четверо детей.

- К работе на месте ЧП привлечены 129 спасателей и 55 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, на автодороге Ростов – Ставрополь, в районе Среднего Егорлыка, из-за снежного заноса не могут проехать десятки автомобилей. Вечером 30 ноября между 106-м и 181-м километрами трассы образовался огромный затор.

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