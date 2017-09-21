Из-за сильного ветра в Ростове на иномарку рухнуло дерево



Из-за сильного ветра в Ростове на иномарку рухнуло дерево. Происшествие случилось в ночь с 22 на 23 сентября на улице 4-й Кольцевой. Ростовчане сделали фото поврежденной «Киа» и выложили в Интернет.



На снимке видно, как упавшая ива лежит на иномарке. У машины повреждены лобовое стекло и кузов. К счастью, в салоне автомобиля никого не было, когда дерево рухнуло.



Ранее в Ростове на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской на два автомобиля упал тополь. Инцидент произошел днем 22 сентября.