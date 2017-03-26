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Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

Из-за сильного ветра в нескольких районах Ростова рухнули деревья. Одно из них, огромный тополь, упал в переулке Скрыпника в Ленинском районе. На фото, сделанном очевидцем, видно, что ствол и ветви повредили крышу частного дома дерево «нависло» прямо над дверью, поэтому неясно, как жильцам выходить и входить. При этом есть большая вероятность, что крыша все же проломится.

Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

Другое дерево упало на улице Коминтерна в Железнодорожном районе. На фото видно, что ветви перегородили проезжую часть почти полностью.

Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

Рухнувший тополь разбил стекла многоэтажки в переулке Семашко.

Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

В ЖК «Суворовский» очевидцы сфотографировали припаркованный на улице Петренко отечественный автомобиль. Капот машины практически оторвался. По словам местных жителей, деталь хлопает и скоро совсем оторвется.

Из-за сильного ветра в Ростове деревья падают на крыши домов, а у машин отрываются капоты

Кроме того, очевидцы сообщают о том, что возле школы № 77 упала остановка, а в Нахичевани оборвались провода.

Напомним, что накануне из-за падения дерева погибли два человека. Пассажира и водителя КамАЗа придавило деревом на улице Левобережной 27 марта.

По информации Ростовского Гидрометцентра, непогода в Ростовской области будет продолжаться до 30 марта.

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