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Из-за поврежденной плотины в Ростовской области едва не затопило два хутора

Из-за поврежденной плотины в Ростовской области едва не затопило два хутора

Ночью 25 февраля из-за поврежденной плотины в Ростовской области едва не затопило два хутора в Тацинском районе. Резкое повышение уровня воды на реке Кагальник повредило гидротехническое сооружение в районе хутора Зазерский. Ширина бреши в теле плотины составила около десяти метров.
- Возникла угроза подтопления 23 домов, в которых проживают 51 человек, 12 из них - дети, в хуторе Зазерский, -сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.- Кроме того, едва не затопило два дома в хуторе Кухтачев.

Вода добралась уже до трех домов в хуторе Зазерский. Семь человек отселили и разместили у родственников.

Сейчас МЧС патрулирует хутор. Выставлены наблюдательные посты. Утром 25 февраля уровень воды спал. Нарушений в системах жизнеобеспечения не произошло.

Напомним, ранее в Ростовской области затопило село Феодосеевка в Заветинском районе. Было подтоплено 40 дворов, в которых проживает 120 человек. 15 человек уже отселили в безопасные зоны.

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