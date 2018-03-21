Из-за порыва трубы жители пяти районов Ростова остались без воды



В пяти районах Ростова отключили холодную воду из-за коммунальной аварии на Октябрьском водоводе. ЧП случилось около полудня в районе Александровских очистных сооружений, рядом с водопроводной насосной станцией второго подъёма № 3.



Как сообщили в ростовском водоканале, подача холодной воды частично прекращена в пяти районах города: Пролетарском (в границах улицы Горсоветской, переулка Тувинского, переулка Кривошлыковского и проспекта Шолохова), Первомайском (в границах улицы Воровского, улицы Поповой, улицы 1-й Конной Армии и проспекта Шолохова), Октябрьском (в границах проспекта Нагибина, улицы Нансена, улицы Футбольной, улицы Курской и улицы Зоологической), Ленинском (в границах улицы Текучева, улицы Курганной, улицы Нансена и улицы Мечникова), Ворошиловском (в границах улицы Нансена, улицы Ленина, площади Страны Советов и проспекта Нагибина).



В настоящее время на месте аварии работают две бригады.

- Ориентировочно работы продлятся до 12 часов ночи, - добавили в ростовском водоканале. - На данный момент повреждение трубопровода локализовано, производится сброс воды.