Из-за опасности взрыва отложили подъем танка Т-34 со дна Миуса в Ростовской области



Опасная находка на дне реки Миус в селе Покровское заставила поисковиков остановить подъем танка Т-34. Об этом сообщил депутат Заксобрания Ростовской области Владимир Ревенко на своей странице в социальной сети.



По его словам, поисковики нашли на дне реки несколько снарядов времен Великой Отечественной войны, поэтому подъем боевой машины пришлось остановить на несколько дней, чтобы саперы достали боеприпасы и уничтожили их.



Народный избранник также сообщил, что это не единственная проблема. Сложностью является плотный грунт на дне реки. До верхней точки танка от поверхности воды - примерно 8-9 метров. Из них воды - только 3 метра.



Когда машину все-таки поднимут, ее отправят на реставрацию. После этого Т-34 займет почетное место в музее «Самбекские высоты».



Напомним, работы по подъему танка идут с апреля 2018 года. Боевая машина затонула в 1942 году во время отступления с немецких позиций. Т-34 гусеницей наехал на лед, и когда машину занесло, она упала в воду.