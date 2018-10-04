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Из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом» изменится схема движения транспорта

Из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом» изменится схема движения транспорта
В Ростове-на-Дону, в субботу, 6 октября состоится матч между ФК «Ростов» и «Оренбургом». В связи с этим будет изменена схема движения, сообщает Ростовский городской транспорт.

Закрыт для проезда будет западный пешеходно-транспортный проезд у стадиона с 12:30, а на два часа позже закроют съезд с Южного подъезда в сторону «Ростов-Арены».

С 18:30 до 20:30 нельзя будет проехать по Магистральной улице общегородского значения, соединяющую Южный подъезд к стадиону и улицу Левобережную.
Со стадиона футбольные фанаты смогут уехать на шаттлах S1 и S2.

Маршрут S1 проследует по схеме: «Подземный переход - площадь Гагарина», с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького.

Схема шаттла S2 следующая: «Восточный проезд стадиона «Ростов Арена» - площадь Октябрьская» с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.

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