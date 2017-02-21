Из-за короткого замыкания в Ростове загорелся трансформатор: видео





В Ростове на улице 26-я Линия, в районе дома №47, загорелась трансформаторная будка. Пожар вспыхнул вечером 20 февраля из-за короткого замыкания. Возгорание в Пролетарском районе снял на видео один из очевидцев произошедшего.

- Площадь возгорания составила не более двух кв. м.,- рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.- При пожаре никто не пострадал.



Трансформаторная будка горела, в разные стороны от нее летели искры. Это продолжалось до тех пор, пока не приехали спасатели. Возгорание потушили за пять минут.



В тушении пожара принимали участие три человека и одна единица техники.



