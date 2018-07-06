Из-за коробки с обувью оцепили остановку в Ростовской области



В Новочеркасске оставленная на остановке коробка в пакете стала поводом для вызова экстренных служб. Инцидент произошел возле местного кинотеатра 7 июля около 15 часов. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.



Случайный прохожий увидел на автобусной остановке пакет с неизвестным содержимым и вызвал специальные службы. Полицейские оцепили место и вызвали саперов.



Те, в свою очередь, убедившись в безопасности пакета, дали отбой тревоге. В бесхозном пакете была коробка с обувью. Видимо, кто-то забыл ее, ожидая свой транспорт.