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Из-за халатности коммунальщиков в Ростове дерево упало на машину

Из-за халатности коммунальщиков в Ростове дерево упало на машину
В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованный автомобиль. ЧП случилось 12 января на улице Батуринской.

По словам местных жителей, сотрудники управляющей компании не заботятся о том, чтобы все засохшие деревья были спилены. В итоге из-за ветра и плохих погодных условий ствол надломился и упал на машину.

- Это произошло, потому что «УК ЖКХ «Железнодорожник» не делает уборку дворов, не спиливает старые деревья, - пожаловался ростовчанин Владимир К. - Дворников вообще в наших домах не существует.

К сожалению, Rostov.ru не удалось связаться с управляющей компанией и получить оперативный комментарий.

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