Из-за халатности коммунальщиков в Ростове дерево упало на машину



В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованный автомобиль. ЧП случилось 12 января на улице Батуринской.



По словам местных жителей, сотрудники управляющей компании не заботятся о том, чтобы все засохшие деревья были спилены. В итоге из-за ветра и плохих погодных условий ствол надломился и упал на машину.



- Это произошло, потому что «УК ЖКХ «Железнодорожник» не делает уборку дворов, не спиливает старые деревья, - пожаловался ростовчанин Владимир К. - Дворников вообще в наших домах не существует.



К сожалению, Rostov.ru не удалось связаться с управляющей компанией и получить оперативный комментарий.