Из-за гололеда водителей просят быть осторожными на дорогах Ростовской области



Водителей Ростовской области предупреждают о плохих погодных условиях. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 22 декабря на протяжении дня ожидается мокрый дождь со снегом.



В связи со сложными метеорологическими условиями, на дорогах ожидается образование гололедицы. В связи с этим всем водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими автомобилями.



Кроме того, предельно внимательными нужно быть при переезде пешеходных переходов. Пешеходам в свою очередь даже на регулируемых пешеходных переходах следует начинать движение, только убедившись в безопасности маневра и когда все автомобили остановятся.