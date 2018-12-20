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Из-за гололеда водителей просят быть осторожными на дорогах Ростовской области

Из-за гололеда водителей просят быть осторожными на дорогах Ростовской области
Водителей Ростовской области предупреждают о плохих погодных условиях. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 22 декабря на протяжении дня ожидается мокрый дождь со снегом.

В связи со сложными метеорологическими условиями, на дорогах ожидается образование гололедицы. В связи с этим всем водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими автомобилями.

Кроме того, предельно внимательными нужно быть при переезде пешеходных переходов. Пешеходам в свою очередь даже на регулируемых пешеходных переходах следует начинать движение, только убедившись в безопасности маневра и когда все автомобили остановятся.

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