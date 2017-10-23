Из-за ДТП под Ростовом на трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Из-за столкновения под Ростовом на трассе М-4 «Дон» ограничат движение транспорта.
По информации пресс-службы областного МВД, трасса закрыта на участке с 1062 по 1075 километр дороги. Водителям предлагают объезжать место ДТП по маршрутам: улица Левобережная - станица Ольгинская или Ворошиловский мост - станица Ольгинская.
Напомним, авария произошла 25 октября на 1063-1065-м км трассы М-4 «Дон» примерно в 10 утра. В результате столкновения КамАЗа и «Ивеко» погиб один человек.