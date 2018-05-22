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Из-за частичного обрушения шахты в Ростовской области погиб рабочий

Из-за частичного обрушения шахты в Ростовской области погиб рабочий
Из-за частичного обрушения шахты в Ростовской области погиб рабочий. Происшествие случилось в городе Шахты 21 мая.

По предварительны данным на производстве ООО «Шахта «Октябрьская-Южная» случилось обрушение конструкций. В результате них пострадал 41-летний рабочий. Он получил множественные переломы, а так же внутреннее кровотечение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следствием установлено, что инцидент мог произойти из-за нарушения правил безопасности. Генеральный директор фирмы допрошен в качестве подозреваемого. А так же в качестве свидетелей были опрошены 40 сотрудников фирмы.

-По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности…», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

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