Из-за частичного обрушения шахты в Ростовской области погиб рабочий



Из-за частичного обрушения шахты в Ростовской области погиб рабочий. Происшествие случилось в городе Шахты 21 мая.



По предварительны данным на производстве ООО «Шахта «Октябрьская-Южная» случилось обрушение конструкций. В результате них пострадал 41-летний рабочий. Он получил множественные переломы, а так же внутреннее кровотечение. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Следствием установлено, что инцидент мог произойти из-за нарушения правил безопасности. Генеральный директор фирмы допрошен в качестве подозреваемого. А так же в качестве свидетелей были опрошены 40 сотрудников фирмы.



-По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности…», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.