Из-за аварии на Нансена в Ростове образовалась многокилометровая пробка



В Ростове на мосту на улице Нансена столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла около 17 часов 7 июня.



Незначительное столкновение автомобилей заставило понервничать других участников движения. Дело в том, что автобус и легковушка столкнулись посреди дороги на мосту и парализовали движение не только на Нансена, но и на проспекте Нагибина.



По данным ЯндексПробки, на некоторых участках скорость движения не превышает 3-5 километров в час. В настоящее время затруднено движение по Нансена в сторону проспекта Буденновского и на проспекте Нагибина в сторону Северного. С трудом продвигаются машины и на самом мосту, где произошла авария.



