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Из-за аварии на Нансена в Ростове образовалась многокилометровая пробка

Из-за аварии на Нансена в Ростове образовалась многокилометровая пробка
В Ростове на мосту на улице Нансена столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла около 17 часов 7 июня.

Незначительное столкновение автомобилей заставило понервничать других участников движения. Дело в том, что автобус и легковушка столкнулись посреди дороги на мосту и парализовали движение не только на Нансена, но и на проспекте Нагибина.

По данным ЯндексПробки, на некоторых участках скорость движения не превышает 3-5 километров в час. В настоящее время затруднено движение по Нансена в сторону проспекта Буденновского и на проспекте Нагибина в сторону Северного. С трудом продвигаются машины и на самом мосту, где произошла авария.

Из-за аварии на Нансена в Ростове образовалась многокилометровая пробка

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