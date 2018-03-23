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Из торгового центра «Мегамаг» в Ростове эвакуируют людей

Из торгового центра «Мегамаг» в Ростове эвакуируют людей
Из торгового центра «Мегамаг» на улице Пойменной эвакуируют посетителей и персонал. Около 13:30 сотрудники оперативных служб начали выводить людей из здания.

Полицейские оцепили территорию вокруг ТЦ. Людей попросили не создавать панику и отойти на безопасное расстояние. Автомобилистов просят не парковаться возле торгового центра. На месте дежурят спасатели, медики скорой помощи и полицейские.

- По данному факту проводится проверка. На место выехала оперативная группа, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

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