Из торгового центра «Мегамаг» в Ростове эвакуируют людей



Из торгового центра «Мегамаг» на улице Пойменной эвакуируют посетителей и персонал. Около 13:30 сотрудники оперативных служб начали выводить людей из здания.



Полицейские оцепили территорию вокруг ТЦ. Людей попросили не создавать панику и отойти на безопасное расстояние. Автомобилистов просят не парковаться возле торгового центра. На месте дежурят спасатели, медики скорой помощи и полицейские.



- По данному факту проводится проверка. На место выехала оперативная группа, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.