Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из смерти пассажира самолет, летевший из Израиля, пришлось посадить в Ростове

Из смерти пассажира самолет, летевший из Израиля, пришлось посадить в Ростове
Самолет из Тель-Авива в Москву пришлось экстренно посадить в ростовском аэропорту. Инцидент произошел 8 декабря.

Воздушное судно, летевшее из Израиля в Москву экстренно посадили в Ростове. Причиной срочной посадки стала смерть пассажира на борту. Несмотря на все экстренные мероприятия, спасти мужчину не удалось. Он умер.

По предварительной информации, у мужчины были проблемы с сердцем. Однако точную причину его смерти установят специалисты после экспертизы.

Правоохранители в свою очередь также начали проверку по данному факту.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.