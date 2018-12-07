Из смерти пассажира самолет, летевший из Израиля, пришлось посадить в Ростове



Самолет из Тель-Авива в Москву пришлось экстренно посадить в ростовском аэропорту. Инцидент произошел 8 декабря.



Воздушное судно, летевшее из Израиля в Москву экстренно посадили в Ростове. Причиной срочной посадки стала смерть пассажира на борту. Несмотря на все экстренные мероприятия, спасти мужчину не удалось. Он умер.



По предварительной информации, у мужчины были проблемы с сердцем. Однако точную причину его смерти установят специалисты после экспертизы.



Правоохранители в свою очередь также начали проверку по данному факту.