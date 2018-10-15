Из Ростова на место взрыва в Керчи вылетел вертолёт с медоборудованием и специалистами





Из Ростова в Керчь, где сегодня произошёл взрыв, вылетел вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

- Вертолёт доставит в Крым медицинский модуль, а также медиков, психологов и спасателей, - сообщили в ЮРЦ МЧС.



В ведомстве добавили, что ранее в Керчь вылетели вертолёты из Симферополя и Сочи, готовится к вылету борт из Геленджика.

Напомним, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже около полудня произошёл теракт. Как уже установлено, студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков пришёл в учебное заведение с оружием. Он стал расстреливать студентов. После того как у него закончились патроны, молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство в столовой колледжа. Позже его тело нашли с огнестрельным ранением в одном из помещений колледжа.



По данным Следственного комитета РФ, в настоящее время известно о 17 погибших и порядка 50 пострадавших.

- В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.