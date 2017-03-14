Из окна квартиры в Волгодонске выпал 3-летний ребёнок





В городе Волгодонске из окна квартиры выпал 3-летний мальчик. Несчастный случай произошёл 15 марта в доме по проспекту Строителей.



По предварительной информации, малыш, оставшись без присмотра родителей, забрался на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, выпал со второго этажа.

- С телесными повреждениями различной степени тяжести, характерными для падения с высоты, ребенок был доставлен в БСМП Волгодонска, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.



Следователи начали доследственную проверку по факту травмирования ребёнка. Как стало известно, мама мальчика в это время была на кухне. Напомним, весной и летом подобные случаи, к сожалению, происходят достаточно часто. Так, в июле прошлого года в Ростове 2-летний малыш, также облокотившись на москитную сетку, выпал с 5-го этажа. Ранее таким же образом пострадал 7-летний мальчик в Новочеркасске. Не однократно похожие случаи происходили и в 2015 году. Как правило, родителям достаточно оставить малыша без присмотра всего на несколько минут, как случится несчастье.