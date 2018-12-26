Ищут свидетелей ДТП, в котором ростовчанин погиб под колёсами мусоровоза



В Ростовской области семья погибшего парня ищет свидетелей ДТП. Трагический случай произошёл 25 декабря в Аксайском районе на трассе М-4.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД, авария случилась около 3 часов ночи. Предположительно, 19-летний Александр шёл по правой стороне дороги. В это время по трассе ехал мужчина за рулём мусоровоза КамАЗ.



Неожиданно молодой человек оказался прямо перед автомобилем. Водитель вовремя не заметил его и сбил. К несчастью, парень умер на месте от полученных травм.



Семья Александра не знает, как он мог оказаться на трассе в столь поздний час. По словам родной сестры, он жил с ней в Ростове. Родные забили тревогу, когда к полуночи молодой человек не вернулся домой. С часу ночи у него был выключен мобильный телефон.



Скоро они узнали, что их Саша погиб под колёсами большегруза. Неизвестно, по какой части дороги парень шёл. Водитель мусоровоза утверждает, что до последнего не видел его.



Семья Александра просит любых свидетелей трагедии откликнуться. Если вы располагаете какой-либо информацией, пожалуйста, сообщите по телефонам: +7-938-166-65-14 или +7-919-870-16-11.