Иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб в Ростовской области, погиб пассажир



В Ростовской области иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб. Авария произошла утром 28 сентября в Песчанокопском районе.

- 35-летняя водитель «Вортекс Эстина», двигаясь по трассе, превысила скорость и съехала в кювет. Протаранив опору ЛЭП, иномарка перевернулась. Кроме женщины, в машине находился 34-летний пассажир, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- В результате ДТП пассажира зажало в автомобиле.



По информации пресс-службы ДПЧС по Ростовской области, чтобы освободить мужчину, понадобилась помощь спасателей. Используя специальный гидравлический инструмент, специалисты достали травмированного мужчину и передали врачам скорой помощи.



От полученных травм мужчина умер в карете скорой по дороге в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка.



