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Иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб в Ростовской области, погиб пассажир

Иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб в Ростовской области, погиб пассажир
В Ростовской области иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб. Авария произошла утром 28 сентября в Песчанокопском районе.
- 35-летняя водитель «Вортекс Эстина», двигаясь по трассе, превысила скорость и съехала в кювет. Протаранив опору ЛЭП, иномарка перевернулась. Кроме женщины, в машине находился 34-летний пассажир, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- В результате ДТП пассажира зажало в автомобиле.

По информации пресс-службы ДПЧС по Ростовской области, чтобы освободить мужчину, понадобилась помощь спасателей. Используя специальный гидравлический инструмент, специалисты достали травмированного мужчину и передали врачам скорой помощи.

От полученных травм мужчина умер в карете скорой по дороге в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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