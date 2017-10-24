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Иномарка врезалась в дерево в Ростовской области, погиб водитель

Иномарка врезалась в дерево в Ростовской области, погиб водитель
В Кагальницком районе Ростовской области в аварии погиб водитель иномарки, пострадал пассажир.

ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября на 23-м километре трассы Ростов - Ставрополь.

По предварительным данным, «Тойоту Камри» занесло на дороге, 45-летний водитель не справился с управлением, в результате легковушка вылетела в кювет. На обочине иномарка врезалась в дерево.
- Водитель «Тойоты» погиб на месте происшествия, 41-летний пассажир иномарки с тяжелыми травмами доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: Mk.tula.ru

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