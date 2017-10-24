Иномарка врезалась в дерево в Ростовской области, погиб водитель



В Кагальницком районе Ростовской области в аварии погиб водитель иномарки, пострадал пассажир.



ДТП произошло в ночь с 25 на 26 октября на 23-м километре трассы Ростов - Ставрополь.



По предварительным данным, «Тойоту Камри» занесло на дороге, 45-летний водитель не справился с управлением, в результате легковушка вылетела в кювет. На обочине иномарка врезалась в дерево.

- Водитель «Тойоты» погиб на месте происшествия, 41-летний пассажир иномарки с тяжелыми травмами доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Фото: Mk.tula.ru