Иномарка в центре Ростова врезалась в рекламный щит и перевернулась



В центре Ростова в ночном ДТП пострадали два человека. Авария произошла на Большой Садовой около полуночи 21 сентября.



По предварительны данным, 28-летний водитель «Опеля Астра» в районе дома № 126 не справился с управлением и врезался в рекламный щит. От удара легковушка перевернулась на крышу.

- В аварии пострадали сам водитель и его 32-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.



Обоих пострадавших доставили в больницу на «скорой».