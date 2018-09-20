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Иномарка в центре Ростова врезалась в рекламный щит и перевернулась

Иномарка в центре Ростова врезалась в рекламный щит и перевернулась
В центре Ростова в ночном ДТП пострадали два человека. Авария произошла на Большой Садовой около полуночи 21 сентября.

По предварительны данным, 28-летний водитель «Опеля Астра» в районе дома № 126 не справился с управлением и врезался в рекламный щит. От удара легковушка перевернулась на крышу.
- В аварии пострадали сам водитель и его 32-летняя пассажирка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Обоих пострадавших доставили в больницу на «скорой».

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