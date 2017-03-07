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Иномарка столкнулась с «Яндекс. Такси» в Ростовской области: видео

Иномарка столкнулась с «Яндекс. Такси» в Ростовской области: видео

Иномарка столкнулась с «Яндекс. Такси» в Ростовской области. Авария произошла утром 8 марта на трассе в Азовском районе, между Азовом и хутором Новоалександровка. От столкновения левая сторона иномарки получила серьезные повреждения: оторвалась водительская дверь и часть капота, вылетело стекло и колесо. Машина «Яндекс. Такси» тоже получила механические повреждения, но менее серьезные.
- В ДТП никто не пострадал,- отметили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.- Из-за аварии пришлось перегородить часть дороги.

Последствия аварии записали на видео очевидцы. На записи видно, как такси, заблокировавшее проезжую часть, грузят на эвакуатор.

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