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Иномарка столкнулась с ГАЗелью в центре Ростова

Иномарка столкнулась с ГАЗелью в центре Ростова

Автомобиль «Рено» столкнулся с ГАЗелью в центре Ростова. ДТП произошло примерно в два часа дня 2 апреля на пересечении улицы Катаева и переулка Халтуринский. Последствия аварии сфотографировал и прислал в редакцию Rostov.ru очевидец произошедшего.
- По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущества «Рено» и допустил столкновение,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В аварии никто не пострадал. Но «легковушка» получила серьезные повреждения. На снимках видно, что её капот сильно помят.

Иномарка столкнулась с ГАЗелью в центре Ростова

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