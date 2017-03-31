Иномарка столкнулась с ГАЗелью в центре Ростова





Автомобиль «Рено» столкнулся с ГАЗелью в центре Ростова. ДТП произошло примерно в два часа дня 2 апреля на пересечении улицы Катаева и переулка Халтуринский. Последствия аварии сфотографировал и прислал в редакцию Rostov.ru очевидец произошедшего.

- По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущества «Рено» и допустил столкновение,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В аварии никто не пострадал. Но «легковушка» получила серьезные повреждения. На снимках видно, что её капот сильно помят.



