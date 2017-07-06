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Иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет в Ростовской области

Иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет в Ростовской области

10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Ростовской области.

7 июня около 21 часа в поселке Новоалександровка Азовского района «Фольцваген» сбил 10-летнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на красный свет. Водитель иномарки поздно заметил маленького пешехода и не успел затормозить.
- С травмами различной степени тяжести мальчик госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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