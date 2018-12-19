Иномарка сбила пенсионера на велосипеде в Ростовской области: видео



В Волгодонске велосипедист попал под колёса автомобиля. Инцидент произошёл в переулке Почтовый около 12 часов 21 декабря.



На перекрёсток в районе дома № 1 выехал 32-летний мужчина за рулём «Рено Логан». Он не уступил дорогу велосипедисту, который двигался по главной. В результате иномарка наехала на 64-летнего мужчину.



- С травмами пострадавший был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Интересно, что в такую холодную и ветреную погоду пенсионер решил покататься на велосипеде. Помимо этого, очевидцы утверждают, что он вёз с собой абрикосы. А их, как известно, в декабре достать довольно нелегко.



