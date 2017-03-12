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Иномарка сбила 83-летнюю пенсионерку в Ростове

Иномарка сбила 83-летнюю пенсионерку в Ростове

«Хёндай Акцент» сбил 83-летнюю пенсионерку в Ростове-на-Дону. Женщина попала под колеса автомобиля 14 марта примерно в восемь часов утра. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 35-летний водитель «Хёндай» должен был пропустить пожилую женщину, но не сделал этого и сбил её.
- Авария случилась на улице Цезаря Куникова, в районе дома № 28,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Пенсионерка получила черепно-мозговую тарвму и закрытый перелом левой голени. Ее госпитализировали в БСМП № 2.

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