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Иномарка протаранила забор жилого дома в Ростове

Иномарка протаранила забор жилого дома в Ростове
Легковушка снесла забор частного дома в Ростове. Авария случилась утром 5 декабря на пересечении 29-й Линии и улицы Комсомольской.

Свидетели происшествия рассказали, что водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в кирпичный забор. От удара кирпичная кладка рассыпалась, а иномарка получила механические повреждения.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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