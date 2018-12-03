Иномарка протаранила забор жилого дома в Ростове
Легковушка снесла забор частного дома в Ростове. Авария случилась утром 5 декабря на пересечении 29-й Линии и улицы Комсомольской.
Свидетели происшествия рассказали, что водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в кирпичный забор. От удара кирпичная кладка рассыпалась, а иномарка получила механические повреждения.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.
Обстоятельства ДТП уточняются.