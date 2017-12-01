Авторизация

Регистрация


  • USD 58.52
  • EUR 69.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Иномарка протаранила торговые ряды на 2-й Пятилетки в Ростове: пострадала девушка-пешеход

Иномарка протаранила торговые ряды на 2-й Пятилетки в Ростове: пострадала девушка-пешеход
Иномарка протаранила торговые ряды на 2-й Пятилетки в Ростове: пострадала девушка-пешеход. ДТП случилось в ночь на 3 декабря.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 32-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Автомобиль выехал с проезжей части и врезался в торговые павильоны. Водитель не пострадал.

- От осколков павильона травмы получила 28-летняя девушка-пешеход, - отметили в ведомстве. – По факту ДТП проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.