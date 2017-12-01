Иномарка протаранила торговые ряды на 2-й Пятилетки в Ростове: пострадала девушка-пешеход



Иномарка протаранила торговые ряды на 2-й Пятилетки в Ростове: пострадала девушка-пешеход. ДТП случилось в ночь на 3 декабря.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 32-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Автомобиль выехал с проезжей части и врезался в торговые павильоны. Водитель не пострадал.



- От осколков павильона травмы получила 28-летняя девушка-пешеход, - отметили в ведомстве. – По факту ДТП проводится проверка.