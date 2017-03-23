Иномарка протаранила маршрутку с пассажирами в Ростове





Иномарка протаранила маршрутку с пассажирами в Ростове. Авария случилась утром 25 марта на проспекте Стачки.



ДТП на остановке «Бабушкина» сфотографировали и выложили в социальные сети очевидцы. На снимках видно, что передняя часть «легковушки» сильно повреждена.



По словам свидетеля происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не успел затормозить и врезался в маршрутку. В общественном транспорте были пассажиры. К счастью, никто, в том числе водитель иномарки, не получил серьезных травм.