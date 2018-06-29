Иномарка перевернулась после ДТП на Мичуринской в Ростове
В Ростове утром 3 июля на улице Мичуринской произошло ДТП. По предварительным данным, «Рено Логан», двигаясь на большой скорости, врезался в «Фольксваген Пассат», ехавший в том же направлении. От удара легковушка перевернулась на бок.
По словам очевидцев, водители серьёзно не пострадали. Иномарки получили сильные механические повреждения.
Участники дорожного происшествия заняли большую часть дороги, в результате на улице оказалось затруднено движение.